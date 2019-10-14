Больше всех на Орловщине получают бульдозеристы и проктологи

Данные о самых высокооплачиваемых и самых востребованных занятиях собрал федеральный портал «Работа в России».

С точки зрения дохода наиболее привлекательными в нашем регионе стали вакансии машинистов бульдозера и экскаватора. Зарплата по данным предложениям составила от 65 до 250 тысяч рублей в месяц. Также соискателям предлагаются социальные пакеты, питание и проезд к месту работы за счёт работодателя.

Кроме того, на зарплату от 50 до 150 тысяч рублей требуются специалисты медицинского профиля — колопроктолог и отоларинголог. Такая же предельная зарплата предлагается руководителю проекта в строительной сфере.

Не самыми «дорогими», но самыми востребованными с точки зрения количества свободных вакансий являются профессии фасовщицы (225 предложений о работе) и водителя автомобиля (около 200 предложений).