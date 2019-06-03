Более 333 млн. рублей будет направлено на поддержку фермерства в Орловской области

Тему реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» обсуждали сегодня на заседании областного Правительства, которое провел Губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Напомним, региональный проект по поддержке фермерства реализуется на Орловщине во исполнении Указа Президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Срок реализации проекта — 31 декабря 2024 года. Его целью является обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 553 единиц, а также создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В настоящее время в Орловской области зарегистрированы 1118 К(Ф)Х, более 100 тыс. личных подсобных хозяйств и 37 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В прошлом году они произвели сельхозпродукции почти на 18, 5 млрд. рублей, что составляет свыше 27% в общем объеме производства. Так, крестьянские (фермерские) хозяйства произвели 14,4 тыс. тонн молока, более 1,6 тыс. мяса, 644 тыс. тонн зерновых. Фермеры Орловщины обрабатывают 214,4 тыс. га земли.

Региональным проектом по поддержке фермерства и сельхозпотребкооперации предусмотрено проведение трех основных мероприятий, на которые планируется направить средства федерального, областного бюджетов, а также внебюджетные средства. Речь о субсидии центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров области на софинансирование затрат, связанных с обеспечением текущей деятельности — почти 26 млн. рублей, предоставлении грантов «Агростартап» (порядка 248 млн. рублей), а также о субсидиях сельскохозяйственным потребкооперативам в размере почти 59,5 млн. рублей.