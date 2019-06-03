Более 3 тыс. выпускников Орловской области приняли участие в ЕГЭ по математике

Экзамен по математике, результаты которого необходимы для получения аттестата о среднем общем образовании, состоялся 29 мая в 27 пунктах приема экзамена региона. 1508 выпускников нынешнего года (48,5%) выбрали обязательную государственную аттестацию по математике базового уровня, 1622 (52,2%) — сдавали экзамен по математике профильного уровня.

В ППЭ присутствовали 72 члена Государственной экзаменационной комиссии, 120 общественных наблюдателей, сотрудники управления контроля и надзора, медицинские работники, сотрудники МЧС и полиции. Печать и сканирование экзаменационных материалов прошла штатно, без технических сбоев.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня, которую выполняли выпускники в течение 3 часов 55 минут, состояла из 2 частей: 8 заданий базового уровня в первой части, 4 задания во второй части с кратким ответом, 7 заданий с развернутым ответом повышенного и высокого уровней.

Результаты будут известны не позднее 11 июня по математике базового уровня, не позднее 12 июня − по математике профильного уровня.