Бланки переписных листов Всероссийской переписи населения 2020 года утверждены федеральным правительством
15.11.2019
Россиян попросят ответить на 30 вопросов, а иностранцев, временно живущих в РФ, — на семь. По сравнению с вопросами переписи-2010 многие формулировки вопросов скорректированы или дополнены, сообщает Орелстат. 23 вопроса переписи будут касаться личных данных жителей страны (пол, возраст, гражданство, семейного положения и так далее). Еще семь вопросов выделены в отдельный блок — они касаются жилищных условий населения России. Всероссийская перепись населения пройдет в России с 1 по 31 октября 2020 года.
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