Бланки переписных листов Всероссийской переписи населения 2020 года утверждены федеральным правительством

Россиян попросят ответить на 30 вопросов, а иностранцев, временно живущих в РФ, — на семь. По сравнению с вопросами переписи-2010 многие формулировки вопросов скорректированы или дополнены, сообщает Орелстат. 23 вопроса переписи будут касаться личных данных жителей страны (пол, возраст, гражданство, семейного положения и так далее). Еще семь вопросов выделены в отдельный блок — они касаются жилищных условий населения России. Всероссийская перепись населения пройдет в России с 1 по 31 октября 2020 года.