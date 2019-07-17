Благотворительный велопробег в Орле поддержат «Лигалайз» и Arizona
17.07.2019
Популярный рэп-исполнитель и одна из лучших кавер-групп России выступят на площади Ленина 27 июля, в заключительный день Всероссийских соревнований по велоспорту.
В этот день в 16:30 на площади стартует благотворительный велопробег. В нём примут участие около ста гонщиков из России и других стран. Комментировать гонку будет ведущий спортивного телеканала «Матч ТВ» Андрей Романов.
Также соревнования будут проходить 25 и 26 июля.
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