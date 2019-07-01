Благотворительная акция стартовала в Орле сегодня

Главная задача ежегодной акции «Дорога в школу» — помочь подготовиться к новому учебному году детям-сиротам (а также оставшимся без попечения родителей) и детям из малообеспеченных семей.

От граждан принимаются портфели, а также разнообразные канцелярские принадлежности — в том числе ручки, тетради, пеналы, альбомы для рисования, карандаши и фломастеры, кисти и краски, цветная бумага, пластилин, клей, ножницы. Всё это можно приносить в городское Управление образования на улицу Ленина, 23, в кабинет № 2. Контактный телефон — 76-17-41.

Акция продлится до 30 августа.