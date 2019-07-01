Благотворительная акция стартовала в Орле сегодня
01.07.2019
Главная задача ежегодной акции «Дорога в школу» — помочь подготовиться к новому учебному году детям-сиротам (а также оставшимся без попечения родителей) и детям из малообеспеченных семей.
От граждан принимаются портфели, а также разнообразные канцелярские принадлежности — в том числе ручки, тетради, пеналы, альбомы для рисования, карандаши и фломастеры, кисти и краски, цветная бумага, пластилин, клей, ножницы. Всё это можно приносить в городское Управление образования на улицу Ленина, 23, в кабинет № 2. Контактный телефон —
Акция продлится до 30 августа.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55660
Другие новости раздела
$ USD63.0756(+0.03)29.06
€ EUR71.8179(+0.15)29.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?