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Орел30.08.2019 Пятница 12:27
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  3. Бизнесмены из Белоруссии хотят открыть в Орле серьёзное предприятие

Бизнесмены из Белоруссии хотят открыть в Орле серьёзное предприятие

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30.08.2019

Оно будет выпускать троллейбусы и электробусы. Амбициозный проект обсудили на встрече руководства белорусской группы предприятий «Дорэлектромаш» и мэра Орла Василия Новикова.

«Дорэлектромаш» занимается разработкой и производством дорожной и строительной техники, а также троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой — на базе кузовов Минского автомобильного завода.

Пока что Новиков попросил белорусских предпринимателей подготовить конкретные предложения, в частности, по площадкам, где могло бы размещаться производство.

Теги:ОрёлОрловская областьпромышленностьпроизводствоБелоруссиямэрияНовиков

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