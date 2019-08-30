Бизнесмены из Белоруссии хотят открыть в Орле серьёзное предприятие

Оно будет выпускать троллейбусы и электробусы. Амбициозный проект обсудили на встрече руководства белорусской группы предприятий «Дорэлектромаш» и мэра Орла Василия Новикова.

«Дорэлектромаш» занимается разработкой и производством дорожной и строительной техники, а также троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой — на базе кузовов Минского автомобильного завода.

Пока что Новиков попросил белорусских предпринимателей подготовить конкретные предложения, в частности, по площадкам, где могло бы размещаться производство.