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  3. Без тепла в Орловской области остаются 3 многоквартирных дома

Без тепла в Орловской области остаются 3 многоквартирных дома

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07.10.2019

Это общежития, расположенные в Орле на улице Металлургов в зданиях № 38 и № 40, и ещё один дом в Болхове.

Как уточнил глава администрации Орла Александр Муромский, в проблемных домах на Металлургов идут ремонтные работы. Они завершатся со дня на день, после чего сюда тоже поступит тепло.

В 4151 многоквартный дом теплоноситель уже подан.

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