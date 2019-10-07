Без тепла в Орловской области остаются 3 многоквартирных дома

Это общежития, расположенные в Орле на улице Металлургов в зданиях № 38 и № 40, и ещё один дом в Болхове.

Как уточнил глава администрации Орла Александр Муромский, в проблемных домах на Металлургов идут ремонтные работы. Они завершатся со дня на день, после чего сюда тоже поступит тепло.

В 4151 многоквартный дом теплоноситель уже подан.