«Бесправный» юноша на иномарке врезался в «МАЗ» под Орлом
27.09.2019
Авария произошла 26 сентября вечером в Урицком районе на трассе «Орёл-Брянск-Смоленск» на 21 километре.
Как сообщили в Управлении ГИБДД, юноша 2002 года рождения, не имевший водительских прав, но по факту управлявший Audi 80, врезался в «МАЗ». При этом грузовик даже не ехал, а стоял, причём на обочине дороги.
В ДТП пострадала пассажирка легковой иномарки — девушка 2001 года рождения. Её пришлось госпитализировать.
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