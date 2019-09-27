«Бесправный» юноша на иномарке врезался в «МАЗ» под Орлом

Авария произошла 26 сентября вечером в Урицком районе на трассе «Орёл-Брянск-Смоленск» на 21 километре.

Как сообщили в Управлении ГИБДД, юноша 2002 года рождения, не имевший водительских прав, но по факту управлявший Audi 80, врезался в «МАЗ». При этом грузовик даже не ехал, а стоял, причём на обочине дороги.

В ДТП пострадала пассажирка легковой иномарки — девушка 2001 года рождения. Её пришлось госпитализировать.