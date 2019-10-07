«Бесправная» девушка наехала на дерево под Орлом
07.10.2019
Авария случилась 6 октября около часа ночи на автодороге «М-2 „Крым“ — Клейменово — Башкатово» на 12 километре.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель (девушка 1992 года рождения) не учла дорожные и метеорологические условия и допустила съезд в кювет и наезд на дерево. При этом она не имела права управления транспортным средством.
В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля — мужчина 1983 года рождения и мальчики 2006 и 2015 годов рождения. Они получили телесные повреждения. На «попутке» пострадавших доставили в медицинское учреждение, после чего госпитализировали.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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