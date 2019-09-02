Бесхозная сумка «взорвала покой» жителей Орла

Предмет обнаружили в Советском районе на улице Антонова в подъезде жилого дома. Встревоженные орловчане позвонили в службу спасения.

Сотрудники Управления МЧС выехали на место и обследовали сумку. Однако ничего, что могло бы взорваться, внутри не обнаружили.