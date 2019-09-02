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Бесхозная сумка «взорвала покой» жителей Орла

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02.09.2019

Предмет обнаружили в Советском районе на улице Антонова в подъезде жилого дома. Встревоженные орловчане позвонили в службу спасения.

Сотрудники Управления МЧС выехали на место и обследовали сумку. Однако ничего, что могло бы взорваться, внутри не обнаружили.

Теги:Орловская областьчрезвычайное происшествиеУправление МЧС

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