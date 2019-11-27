Берега Оки в Орле свяжет ещё один автобусный маршрут

С 1 декабря в областном центре начнёт работать автобусный маршрут № 29 «Школа № 35 — станция Лужки». Автобусы будут ходить по следующей схеме: Ливенская, 1-я Курская, 5 августа, переулок Новосильский, Московская, Гостиная, 1-я Посадская, Гагарина, Городская, Поселковая, 6-й Орловской дивизии.

Маршрут, который соединит правый и левый берега Оки, вводится в связи с перекрытием моста «Дружбы».