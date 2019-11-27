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Орел27.11.2019 Среда 12:01
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Берега Оки в Орле свяжет ещё один автобусный маршрут

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27.11.2019

С 1 декабря в областном центре начнёт работать автобусный маршрут № 29 «Школа № 35 — станция Лужки». Автобусы будут ходить по следующей схеме: Ливенская, 1-я Курская, 5 августа, переулок Новосильский, Московская, Гостиная, 1-я Посадская, Гагарина, Городская, Поселковая, 6-й Орловской дивизии.

Маршрут, который соединит правый и левый берега Оки, вводится в связи с перекрытием моста «Дружбы».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/58662

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