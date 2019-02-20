Белые розы довели 17-летнего жителя Орловской области до суда
20.02.2019
Как установило следствие, летом 2018 года молодой житель Орловского района, находясь в Орле в Советском районе, ворвался в цветочный павильон и, угрожая продавцу, присвоил 15 белых роз. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«Романтичный» поступок повлёк за собой далеко не «романтичные» последствия. Было возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб. В настоящее время его дело направлено в суд.
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