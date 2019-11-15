Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.11.2019 Пятница 18:11
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Баскетболистки ОГУ сыграют два домашних матча студенческой суперлиги в Орле

Баскетболистки ОГУ сыграют два домашних матча студенческой суперлиги в Орле

Версия для печати

15.11.2019

Игры пройдут в субботу и воскресенье. В гости к нашим спортсменкам приедет команда Владимирского государственного университета. Матчи состоятся на площадке спорткомплекса ОГУ имени И.С. Тургенева. В субботу — 17:00, воскресенье — 12:00. В сезоне студенческих соревнований наша команда провела два домашних и два выездных матча с соперницами из Саратовского государственного университета.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58426

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.11.2019

Завтра в Орле вновь пройдет благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных»

15.11.2019

Поисковики установили личность ещё одного бойца

15.11.2019

Орловчане получили более миллиона посылок из-за рубежа

15.11.2019

Бланки переписных листов Всероссийской переписи населения 2020 года утверждены федеральным правительством

15.11.2019

Стартовал месячник безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период

$ USD63.8881(-0.32)16.11
€ EUR70.4111(-0.27)16.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online