Баскетболистки ОГУ сыграют два домашних матча студенческой суперлиги в Орле
15.11.2019
Игры пройдут в субботу и воскресенье. В гости к нашим спортсменкам приедет команда Владимирского государственного университета. Матчи состоятся на площадке спорткомплекса ОГУ имени И.С. Тургенева. В субботу — 17:00, воскресенье — 12:00. В сезоне студенческих соревнований наша команда провела два домашних и два выездных матча с соперницами из Саратовского государственного университета.
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