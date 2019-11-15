Баскетболистки ОГУ сыграют два домашних матча студенческой суперлиги в Орле

Игры пройдут в субботу и воскресенье. В гости к нашим спортсменкам приедет команда Владимирского государственного университета. Матчи состоятся на площадке спорткомплекса ОГУ имени И.С. Тургенева. В субботу — 17:00, воскресенье — 12:00. В сезоне студенческих соревнований наша команда провела два домашних и два выездных матча с соперницами из Саратовского государственного университета.