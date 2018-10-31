Банк России выпустил памятные монеты в честь юбилея Тургенева
31.10.2018
Об этом сообщили в орловском отделении.
В обращение поступили три монеты — две серебряные и одна золотая. Каждый экземпляр украшает копия оригинальной подписи Тургенева.
Кроме того, на монетах указаны годы его жизни.
Также в оформлении использованы портреты юбиляра и образы из «Записок охотника».
Тираж монет, в зависимости от вида, составляет от одной до трёх тысяч штук.
Номиналы монет — 3 рубля, 25 и 50 рублей, причём, при желании, их можно использовать в качестве платёжного средства.
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