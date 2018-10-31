Банк России выпустил памятные монеты в честь юбилея Тургенева

Об этом сообщили в орловском отделении.

В обращение поступили три монеты — две серебряные и одна золотая. Каждый экземпляр украшает копия оригинальной подписи Тургенева.

Кроме того, на монетах указаны годы его жизни.

Также в оформлении использованы портреты юбиляра и образы из «Записок охотника».

Тираж монет, в зависимости от вида, составляет от одной до трёх тысяч штук.

Номиналы монет — 3 рубля, 25 и 50 рублей, причём, при желании, их можно использовать в качестве платёжного средства.