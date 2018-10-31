Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел31.10.2018 Среда 12:00
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Банк России выпустил памятные монеты в честь юбилея Тургенева

Банк России выпустил памятные монеты в честь юбилея Тургенева

Версия для печати

31.10.2018

Об этом сообщили в орловском отделении.

В обращение поступили три монеты — две серебряные и одна золотая. Каждый экземпляр украшает копия оригинальной подписи Тургенева.

Кроме того, на монетах указаны годы его жизни.

Также в оформлении использованы портреты юбиляра и образы из «Записок охотника».

Тираж монет, в зависимости от вида, составляет от одной до трёх тысяч штук.

Номиналы монет — 3 рубля, 25 и 50 рублей, причём, при желании, их можно использовать в качестве платёжного средства.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50207

Добавил новость: 

Другие новости раздела

31.10.2018

Завтра в эфире телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с Вадимом Хрипуновым

31.10.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

30.10.2018

Областной суд пересмотрел решение о возмещении вреда родителям ребёнка, пострадавшего в Центре детского развития

30.10.2018

Этой зимой в нашем регионе федеральные трассы будут убирать 76 единиц техники

30.10.2018

Областное правительство обязало Управление по тарифам держать на контроле плату за техосмотр

$ USD65.7742(-0.04)31.10
€ EUR74.7918(-0.25)31.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online