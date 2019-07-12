Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.07.2019 Пятница 12:02
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Банк России поможет орловским дольщикам избежать краха

Банк России поможет орловским дольщикам избежать краха

Версия для печати

12.07.2019

Орловское отделение ГУ Центробанка по ЦФО разъяснило новый порядок работы застройщиков с участниками долевого строительства жилья.

Изменения в федеральном законодательстве вступили в силу с 1 июня. Теперь строительные компании могут привлекать средства граждан только через эксроу — специальные банковские счета для безопасных расчётов между покупателем и продавцом. В отношениях дольщика и застройщика появляется третий — банк.

Деньги, собранные с жильцов, будут храниться на эксроу-счетах. Стройкомпания получит доступ к ним только после того, как дом будет сдан. Чтобы получить деньги на строительство, компании придётся брать кредит в банке, а чтобы не переплачивать проценты по кредиту, застройщик должен будет «довести дом до ума» в установленные сроки. Кроме того, банк будет следить за тем, чтобы взятые в кредит средства расходовались именно на строительство.

Если дом не будет достроен, граждане получат свои средства обратно. Если же компания-застройщик обанкротится, то дольщики тоже получат стопроцентное возмещение, так как деньги граждан, хранящиеся на счетах эскроу, попадают в cистему страхования вкладов. Предельная сумма выплаты при наступлении страхового случая составляет 10 миллионов рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55936

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.07.2019

В Орловской области произошло ДТП с несовершеннолетним пострадавшим

12.07.2019

Орловский заключённый получил новый срок из-за "плохого поведения" в интернете

12.07.2019

Стала известна дата «экстренной» сессии Горсовета Орла

12.07.2019

Орловская полиция разыскивает любителя чужих денег

12.07.2019

«Умные» урны помогут орловчанам определиться с выбором

$ USD62.9944(-0.8)12.07
€ EUR71.0073(-0.56)12.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online