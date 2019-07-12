Банк России поможет орловским дольщикам избежать краха

Орловское отделение ГУ Центробанка по ЦФО разъяснило новый порядок работы застройщиков с участниками долевого строительства жилья.

Изменения в федеральном законодательстве вступили в силу с 1 июня. Теперь строительные компании могут привлекать средства граждан только через эксроу — специальные банковские счета для безопасных расчётов между покупателем и продавцом. В отношениях дольщика и застройщика появляется третий — банк.

Деньги, собранные с жильцов, будут храниться на эксроу-счетах. Стройкомпания получит доступ к ним только после того, как дом будет сдан. Чтобы получить деньги на строительство, компании придётся брать кредит в банке, а чтобы не переплачивать проценты по кредиту, застройщик должен будет «довести дом до ума» в установленные сроки. Кроме того, банк будет следить за тем, чтобы взятые в кредит средства расходовались именно на строительство.

Если дом не будет достроен, граждане получат свои средства обратно. Если же компания-застройщик обанкротится, то дольщики тоже получат стопроцентное возмещение, так как деньги граждан, хранящиеся на счетах эскроу, попадают в cистему страхования вкладов. Предельная сумма выплаты при наступлении страхового случая составляет 10 миллионов рублей.