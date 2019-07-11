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Орел11.07.2019 Четверг 16:11
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  3. Банду разбойников осудили в Орле

Банду разбойников осудили в Орле

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11.07.2019

Дело о совершении группового разбойного нападения рассматривал Железнодорожный районный суд Орла.

Преступление произошло в апреле 2018 года на улице Спивака.

Четверо подельников ворвались в квартиру, избили хозяина и его гостя и, угрожая ножом, отобрали у них деньги, сотовый телефон и другие вещи.

Двое фигурантов не признали вину, ещё двое признали её частично.

Суд приговорил всех четверых к срокам от семи с половиной до девяти лет лишения свободы. При этом двое осуждённых будут отбывать наказание в колониях особого режима, ещё двое — в колониях строгого режима.

Теги:ОрёлОрловская область

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