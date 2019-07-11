Банду разбойников осудили в Орле
11.07.2019
Дело о совершении группового разбойного нападения рассматривал Железнодорожный районный суд Орла.
Преступление произошло в апреле 2018 года на улице Спивака.
Четверо подельников ворвались в квартиру, избили хозяина и его гостя и, угрожая ножом, отобрали у них деньги, сотовый телефон и другие вещи.
Двое фигурантов не признали вину, ещё двое признали её частично.
Суд приговорил всех четверых к срокам от семи с половиной до девяти лет лишения свободы. При этом двое осуждённых будут отбывать наказание в колониях особого режима, ещё двое — в колониях строгого режима.
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