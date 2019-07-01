Байкер из Бразилии заехал на Орловщину

Об этом сообщает сайт «Уездный город Ливны».

Новость сообщил местный житель — тоже мотоциклист и путешественник. Он обратил внимание на иностранные номера на мотоцикле и пообщался с его хозяином.

Оказалось, что бразилец Джозеф следует из Португалии во Владивосток. Ближайшим же «пунктом назначения» является Брянск, где к иностранцу должны присоединиться мотоциклисты из Польши, Беларуси, Эстонии и Литвы. От предложенных жителем Ливен жилья и еды байкер отказался.