Байкер из Бразилии заехал на Орловщину
01.07.2019
Об этом сообщает сайт «Уездный город Ливны».
Новость сообщил местный житель — тоже мотоциклист и путешественник. Он обратил внимание на иностранные номера на мотоцикле и пообщался с его хозяином.
Оказалось, что бразилец Джозеф следует из Португалии во Владивосток. Ближайшим же «пунктом назначения» является Брянск, где к иностранцу должны присоединиться мотоциклисты из Польши, Беларуси, Эстонии и Литвы. От предложенных жителем Ливен жилья и еды байкер отказался.
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