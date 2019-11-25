Авторов бюджета Орла упрекнули в оптимизме

На заседании профильного комитета горсовета обсудили проект бюджета Орла на будущий год. Его презентовал заместитель главы администрации города Игорь Краличев.

Основные вопросы у членов комитета вызвал запланированный размер доходов областной столицы (5 миллиардов 19 миллионов рублей). Как сообщает пресс-служба горсовета, некоторые участники дискуссии сочли, что планируемый размер неналоговых поступлений в бюджет (в отличие от налоговых доходов) существенно завышен. Об этом говорит практика предыдущих лет.

При этом планируемый размер расходов бюджета Орла в будущем году составил 5 миллиардов 786 миллионов. То есть, даже при указанных доходах, он составлен с существенным дефицитом (около 700 миллионов рублей).