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  3. «Автопожар» снова случился в Орловской области этой ночью.

«Автопожар» снова случился в Орловской области этой ночью.

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01.07.2019

Автомобиль загорелся во Мценске сегодня около часа ночи. На месте происшествия работали сотрудники Пожарно-спасательной части № 10. Они ликвидировали последствия ЧП. Обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, машина («ВАЗ-2115») получила сильные повреждения. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются.

Теги:ОрёлОрловская область

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