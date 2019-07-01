«Автопожар» снова случился в Орловской области этой ночью.

Автомобиль загорелся во Мценске сегодня около часа ночи. На месте происшествия работали сотрудники Пожарно-спасательной части № 10. Они ликвидировали последствия ЧП. Обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, машина («ВАЗ-2115») получила сильные повреждения. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются.