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Автомобильный пожар с пострадавшим произошёл в центре Орла

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16.07.2019

ЧП случилось сегодня около 14 часов на улице Тургенева у здания музея писателей-орловцев. Загорелся грузовик «Дорожной службы», стоявший на проезжей части рядом с пешеходным переходом.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГИБДД.

Вначале водитель грузовика пытался потушить пожар самостоятельно, однако не смог это сделать. Мужчина получил ожоги. Госпитализация не понадобилась — пострадавшему оказали медпомощь на месте.

Теги:ОрёлОрловская область

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