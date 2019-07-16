Автомобильный пожар с пострадавшим произошёл в центре Орла
16.07.2019
ЧП случилось сегодня около 14 часов на улице Тургенева у здания музея писателей-орловцев. Загорелся грузовик «Дорожной службы», стоявший на проезжей части рядом с пешеходным переходом.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГИБДД.
Вначале водитель грузовика пытался потушить пожар самостоятельно, однако не смог это сделать. Мужчина получил ожоги. Госпитализация не понадобилась — пострадавшему оказали медпомощь на месте.
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