Автомобиль сгорел дотла после ДТП в Орловской области
05.07.2019
Авария случилась 4 июля около 20 часов на трассе «Дмитровск — Кромы — Соломино — Плоское». Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, мужчина 1950 года рождения, управляя Ford Focus, не справился с водительскими обязанностями и врезался в дерево. Автомобиль воспламенился и, в итоге, полностью сгорел.
Водитель и пассажир иномарки получили телесные повреждения, но отказались от предложенной госпитализации.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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