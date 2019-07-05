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Орел05.07.2019 Пятница 12:29
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Автомобиль сгорел дотла после ДТП в Орловской области

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05.07.2019

Авария случилась 4 июля около 20 часов на трассе «Дмитровск — Кромы — Соломино — Плоское». Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, мужчина 1950 года рождения, управляя Ford Focus, не справился с водительскими обязанностями и врезался в дерево. Автомобиль воспламенился и, в итоге, полностью сгорел.

Водитель и пассажир иномарки получили телесные повреждения, но отказались от предложенной госпитализации.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

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