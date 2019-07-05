Автомобиль сгорел дотла после ДТП в Орловской области

Авария случилась 4 июля около 20 часов на трассе «Дмитровск — Кромы — Соломино — Плоское». Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, мужчина 1950 года рождения, управляя Ford Focus, не справился с водительскими обязанностями и врезался в дерево. Автомобиль воспламенился и, в итоге, полностью сгорел.

Водитель и пассажир иномарки получили телесные повреждения, но отказались от предложенной госпитализации.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области