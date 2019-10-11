Автоледи сбила девочку в Орле

ДТП случилось 10 октября в 17:20 на Поселковой улице у дома № 1.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель (девушка 1990 года рождения) на «Ауди» ехала со стороны Яблочной улицы по направлению к Городской улице. Девочка (2006 года рождения) переходила дорогу по пешеходному переходу.

Ребёнок получил травмы. Однако госпитализация не понадобилась.

По факту ДТП проводится проверка.