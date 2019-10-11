Автоледи сбила девочку в Орле
11.10.2019
ДТП случилось 10 октября в 17:20 на Поселковой улице у дома № 1.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель (девушка 1990 года рождения) на «Ауди» ехала со стороны Яблочной улицы по направлению к Городской улице. Девочка (2006 года рождения) переходила дорогу по пешеходному переходу.
Ребёнок получил травмы. Однако госпитализация не понадобилась.
По факту ДТП проводится проверка.
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