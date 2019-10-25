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«Автоледи» погибла на орловской дороге

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25.10.2019

Авария случилась 24 октября в 17:40 на трассе «Калуга — Орёл» в Болховском районе.

ВАЗ-2110, которым управляла девушка 1995 года рождения, выехал на «встречку» и столкнулся с фурой «Рено Магнум» под управлением мужчины 1960 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, «автоледи» скончалась на месте ДТП.

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