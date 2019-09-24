Австрийцы хотят сделать Орёл «здравницей» ЦФО

Официальные представители Орловской области провели презентацию возможностей нашего региона в Вене. С потенциалом Орловщины ознакомились сотрудники посольства России в Австрии, а также сотрудники торгового представительства нашей страны в этом западном государстве.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в данный момент планы по заходу в регион есть у австрийской компании Vamed. Европейцы думают о том, чтобы создать в Орле многопрофильный медицинский и оздоровительный центр, рассчитанный на весь ЦФО.

В начале следующего месяца Орловскую область посетят члены правления Vamed.

Также вопросы сотрудничества Орловщины и Австрии будут обсуждаться в Москве на Российско-австрийском деловом совете 14 сентября.