Аварию на теплотрассе в Орле планируют ликвидировать сегодня вечером

Об этом сообщили в МЧС.

Сегодня в результате порыва труб в Шпагатном переулке, 61, тепла и горячей воды лишились здания на Комсомольской улице, а также в переулках Шпагатном, Ботаническом и Карачевском. Всего — 13 домов с общим числом жильцов примерно 2 тысячи человек.

Также этими услугами не могут пользоваться сотрудники и воспитанники детских садов № 18 и № 55.

На месте аварии ведутся ремонтные работы.