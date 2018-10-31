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Орел31.10.2018 Среда 14:28
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  3. Аварию на теплотрассе в Орле планируют ликвидировать сегодня вечером

Аварию на теплотрассе в Орле планируют ликвидировать сегодня вечером

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31.10.2018

Об этом сообщили в МЧС.

Сегодня в результате порыва труб в Шпагатном переулке, 61, тепла и горячей воды лишились здания на Комсомольской улице, а также в переулках Шпагатном, Ботаническом и Карачевском. Всего — 13 домов с общим числом жильцов примерно 2 тысячи человек.

Также этими услугами не могут пользоваться сотрудники и воспитанники детских садов № 18 и № 55.

На месте аварии ведутся ремонтные работы.

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