Аварию на теплотрассе в Орле планируют ликвидировать сегодня вечером
31.10.2018
Об этом сообщили в МЧС.
Сегодня в результате порыва труб в Шпагатном переулке, 61, тепла и горячей воды лишились здания на Комсомольской улице, а также в переулках Шпагатном, Ботаническом и Карачевском. Всего — 13 домов с общим числом жильцов примерно 2 тысячи человек.
Также этими услугами не могут пользоваться сотрудники и воспитанники детских садов № 18 и № 55.
На месте аварии ведутся ремонтные работы.
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