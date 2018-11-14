Аукцион по привлечению кредитных средств для Орловской области признан несостоявшимся из-за отсутствия участников

В адрес организаторов не поступило ни одной заявки.

Планировалось, что электронный аукцион поможет найти банк, способный открыть для правительства Орловской области кредитную линию с лимитом 2 миллиарда рублей. Средства привлекались на погашение долговых обязательств.

Планировалось, что ставка по кредиту составит 8,25%, а годовое обслуживание займа обойдётся в 165 миллионов рублей.