Аукцион по привлечению кредитных средств для Орловской области признан несостоявшимся из-за отсутствия участников
14.11.2018
В адрес организаторов не поступило ни одной заявки.
Планировалось, что электронный аукцион поможет найти банк, способный открыть для правительства Орловской области кредитную линию с лимитом 2 миллиарда рублей. Средства привлекались на погашение долговых обязательств.
Планировалось, что ставка по кредиту составит 8,25%, а годовое обслуживание займа обойдётся в 165 миллионов рублей.
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