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  3. Аукцион по привлечению кредитных средств для Орловской области признан несостоявшимся из-за отсутствия участников

Аукцион по привлечению кредитных средств для Орловской области признан несостоявшимся из-за отсутствия участников

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14.11.2018

В адрес организаторов не поступило ни одной заявки.

Планировалось, что электронный аукцион поможет найти банк, способный открыть для правительства Орловской области кредитную линию с лимитом 2 миллиарда рублей. Средства привлекались на погашение долговых обязательств.

Планировалось, что ставка по кредиту составит 8,25%, а годовое обслуживание займа обойдётся в 165 миллионов рублей.

Теги:ОрелОрёлОрловская областькредиты

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