Audi 80 «привезла» молодого орловчанина в больницу

Водитель иномарки (2000 года рождения) не справился с управлением, съехал в кювет и перевернул автомобиль. Орловчанин получил повреждения. Его госпитализировали в Областную клиническую больницу.

Авария случилась 17 июля в 06:50 в Покровском районе на трассе «Дросково-Топки» на 15-м километре. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.