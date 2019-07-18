Audi 80 «привезла» молодого орловчанина в больницу
18.07.2019
Водитель иномарки (2000 года рождения) не справился с управлением, съехал в кювет и перевернул автомобиль. Орловчанин получил повреждения. Его госпитализировали в Областную клиническую больницу.
Авария случилась 17 июля в 06:50 в Покровском районе на трассе «Дросково-Топки» на 15-м километре. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
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