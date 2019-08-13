Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.08.2019 Вторник 15:01
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Армрестлинг бывших осуждённых в Орловской области закончился новым убийством и новым сроком

Армрестлинг бывших осуждённых в Орловской области закончился новым убийством и новым сроком

Версия для печати

13.08.2019

Орловский областной суд оставил в силе приговор, вынесенный Орловским районным судом орловчанину, убившему знакомого. Мужчина проведёт в колонии строгого режима 12 лет.

Преступление случилось 5 августа 2018 года на одной из дач. Компания из пяти человек (в том числе ранее судимых) распивала спиртные напитки. Двое мужчин (хозяин (несколько раз осуждённый — за убийство и за грабёж) и гость (тоже ранее судимый гражданин, имевший инвалидность и передвигавшийся на костылях)) решили побороться на руках. После того, как гость победил хозяина несколько раз, между ними произошла ссора.

Супруга хозяина затолкнула его в дом и заперла дверь. Однако он выбил окно и, схватив нож, нанёс своему оппоненту несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте.

Подсудимый пытался убедить суд в том, что он не нападал, а защищался, а после вынесения приговора обжаловал его в вышестоящей инстанции, однако безуспешно. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56594

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.08.2019

Орловчанам предлагают встать в «Хоровод мира»

13.08.2019

Орловчанин примет участие в Первенстве мира

13.08.2019

Toyota «привезла» орловчанку в больницу

13.08.2019

Орловчанина заставили заплатить «за дела рук своих»

13.08.2019

В турнире водителей автозаков победил сотрудник СИЗО-1 Орла

$ USD65.6017(+0.17)14.08
€ EUR73.4149(+0.29)14.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online