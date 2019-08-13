Армрестлинг бывших осуждённых в Орловской области закончился новым убийством и новым сроком

Орловский областной суд оставил в силе приговор, вынесенный Орловским районным судом орловчанину, убившему знакомого. Мужчина проведёт в колонии строгого режима 12 лет.

Преступление случилось 5 августа 2018 года на одной из дач. Компания из пяти человек (в том числе ранее судимых) распивала спиртные напитки. Двое мужчин (хозяин (несколько раз осуждённый — за убийство и за грабёж) и гость (тоже ранее судимый гражданин, имевший инвалидность и передвигавшийся на костылях)) решили побороться на руках. После того, как гость победил хозяина несколько раз, между ними произошла ссора.

Супруга хозяина затолкнула его в дом и заперла дверь. Однако он выбил окно и, схватив нож, нанёс своему оппоненту несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте.

Подсудимый пытался убедить суд в том, что он не нападал, а защищался, а после вынесения приговора обжаловал его в вышестоящей инстанции, однако безуспешно. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.