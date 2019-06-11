Архитектурный памятник на Карачевской улице Орла взяли в аренду на 49 лет за 1 рубль

Дом № 36 решило арендовать зарегистрированное во Мценске ООО «H&V».

Сейчас на объекте уже ведутся работы по покосу травы, вывозу мусора и установке ограждений. В ближайшее время арендатор предоставит мэрии подробный график работ по приведению здания в порядок.

Дом является памятником архитектуры и объектом культурного наследия. После расселения здание пережило несколько разрушительных пожаров.