Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел11.06.2019 Вторник 13:08
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Архитектурный памятник на Карачевской улице Орла взяли в аренду на 49 лет за 1 рубль

Архитектурный памятник на Карачевской улице Орла взяли в аренду на 49 лет за 1 рубль

Версия для печати

11.06.2019

Дом № 36 решило арендовать зарегистрированное во Мценске ООО «H&V».

Сейчас на объекте уже ведутся работы по покосу травы, вывозу мусора и установке ограждений. В ближайшее время арендатор предоставит мэрии подробный график работ по приведению здания в порядок.

Дом является памятником архитектуры и объектом культурного наследия. После расселения здание пережило несколько разрушительных пожаров.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55199

Добавил новость: 

Другие новости раздела

11.06.2019

Юные орловские футболисты встретились с Александром Селиховым

11.06.2019

В Орле у жителей частного сектора могут выкупить дома под строительство детских садов

11.06.2019

В Орле установили 14 урн для раздельного сбора отходов

11.06.2019

Жительницу Орловской области осудили на семь лет лишения свободы за распространение наркотиков

11.06.2019

26 июня состоятся публичные слушания Облсовета по годовому отчёту об исполнении регионального бюджета за 2018 год

$ USD64.7919(-0.25)11.06
€ EUR73.2148(-0.05)11.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online