Архитектурный памятник на Карачевской улице Орла взяли в аренду на 49 лет за 1 рубль
11.06.2019
Дом № 36 решило арендовать зарегистрированное во Мценске ООО «H&V».
Сейчас на объекте уже ведутся работы по покосу травы, вывозу мусора и установке ограждений. В ближайшее время арендатор предоставит мэрии подробный график работ по приведению здания в порядок.
Дом является памятником архитектуры и объектом культурного наследия. После расселения здание пережило несколько разрушительных пожаров.
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