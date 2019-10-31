Арендаторы земли и недвижимости не могут расплатиться с мэрией Орла
31.10.2019
На данный момент задолженность по аренде муниципальной земли составляет 125 миллионов рублей, по аренде квартир — 34 миллиона. Об этом стало известно на заседании межведомственной антикризисной комиссии.
Соответствующие поступления в бюджет, хоть и медленно, но растут. С января по сентябрь текущего года, по сравнению с минувшим, удалось увеличить поступления по аренде земли на 12 миллионов 700 тысяч рублей, по аренде недвижимости — на 2 миллиона рублей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58083
Другие новости раздела
31.10.2019
Майор распустил руки и лишился звания
$ USD63.8734(+0.04)31.10
€ EUR71.0081(+0.23)31.10
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?