Арендаторы земли и недвижимости не могут расплатиться с мэрией Орла

На данный момент задолженность по аренде муниципальной земли составляет 125 миллионов рублей, по аренде квартир — 34 миллиона. Об этом стало известно на заседании межведомственной антикризисной комиссии.

Соответствующие поступления в бюджет, хоть и медленно, но растут. С января по сентябрь текущего года, по сравнению с минувшим, удалось увеличить поступления по аренде земли на 12 миллионов 700 тысяч рублей, по аренде недвижимости — на 2 миллиона рублей.