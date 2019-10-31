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Орел31.10.2019 Четверг 11:49
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Арендаторы земли и недвижимости не могут расплатиться с мэрией Орла

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31.10.2019

На данный момент задолженность по аренде муниципальной земли составляет 125 миллионов рублей, по аренде квартир — 34 миллиона. Об этом стало известно на заседании межведомственной антикризисной комиссии.

Соответствующие поступления в бюджет, хоть и медленно, но растут. С января по сентябрь текущего года, по сравнению с минувшим, удалось увеличить поступления по аренде земли на 12 миллионов 700 тысяч рублей, по аренде недвижимости — на 2 миллиона рублей.

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