Арбитражный суд взыскал с Ливенской ЦРБ 997 с половиной тысяч рублей

Районную больницу обязали возместить расходы за неоплаченные бинты и пластыри. Об этом сообщает «Уездный город».

Перевязочные материалы ЦРБ поставляло ООО «Сана» в соответствии с контрактом от апреля 2018 года. Компания обратилась в суд.

Суд принял сторону истца и решил взыскать основную сумму в 975 тысяч рублей и дополнительные расходы в 22 с половиной тысячи.

Представители медицинского учреждения объяснили своё поведение недостаточным финансированием.