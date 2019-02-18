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  3. Арбитражный суд взыскал с Ливенской ЦРБ 997 с половиной тысяч рублей

Арбитражный суд взыскал с Ливенской ЦРБ 997 с половиной тысяч рублей

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18.02.2019

Районную больницу обязали возместить расходы за неоплаченные бинты и пластыри. Об этом сообщает «Уездный город».

Перевязочные материалы ЦРБ поставляло ООО «Сана» в соответствии с контрактом от апреля 2018 года. Компания обратилась в суд.

Суд принял сторону истца и решил взыскать основную сумму в 975 тысяч рублей и дополнительные расходы в 22 с половиной тысячи.

Представители медицинского учреждения объяснили своё поведение недостаточным финансированием.

Теги:ОрёлОрловская область

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