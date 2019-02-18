Арбитражный суд Орловской области взыскал с УКХ Орла более пяти миллионов рублей

Арбитраж потребовал от городского Управления Коммунальным Хозяйством передать 5 миллионов 245 тысяч 395 рублей 95 копеек в пользу ИП Новокрещеновой. В эту сумму вошёл долг за поставленный Управлению ИП товар, а также пени, расходы на госпошлину и представительские услуги. Об этом сообщает «РИА 57».

Товар, за который УКХ задолжало ИП — это песок, который использовался для содержания улиц и дорог Орла. С октября по декабрь минувшего года в рамках муниципального контракта Управление получило от поставщика нужное количество песка, но не оплатило его. Претензия осталась без ответа. Тогда дело дошло до суда.