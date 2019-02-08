Арбитражный суд Орловской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО «Вега», которое занималось ремонтом школы в Долгом

Временным управляющим назначен член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Николай Широков. Об этом сообщили в пресс-службе областного Арбитражного суда.

Реконструкция Должанской средней школы началась в 2016 году. Первый подрядчик («321 ВСУ») не приступил к работам. Следующий исполнитель (ООО «Вега») начал их, но не довёл до конца.

В 2017 губернатор Орловской области Андрей Клычков инициировал проверку КСП на данном объекте. В результате вскрылись факты многочисленных злоупотреблений.

Затем Следственный комитет сообщил о задержании гендиректора ООО «Вега» и заместителя гендиректора ООО «ТСК «РемСтройЛидер» в рамках дела о хищении 14 миллионов рублей на строительстве школы в Долгом. «РемСтройЛидер» на данном объекте занимался техконтролем и приёмкой работ.