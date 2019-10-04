Арбитражный суд Орловской области рассмотрит важное дело

25 ноября состоится предварительное судебное заседание по иску на несколько миллиардов рублей. Об этом информирует «Вечерний Орёл».

В один иск объединили несколько претензий, поступивших ещё в конце минувшего года. Московская компания «Артемис», кредитор «Дормаша», предъявила требования на общую сумму 2 миллиарда рублей бывшему гендиректору предприятия, а также единственному акционеру — «Орловской промышленной компании».

Также в суд поступил иск от конкурсного управляющего «Дормаша», которая просила привлечь экс-главу предприятия к субсидиарной ответственности по имеющимся задолженностям ЗАО в общем размере 853 миллионов 200 тысяч рублей.