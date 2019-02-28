Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.02.2019 Четверг 13:09
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Арбитражный суд Орловской области оштрафовал «Дорожную службу» на 800 тысяч рублей

Арбитражный суд Орловской области оштрафовал «Дорожную службу» на 800 тысяч рублей

Версия для печати

28.02.2019

Причиной стали не выполненные вовремя контракты.

Иск в арбитраж подавал заказчик работ — «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Речь в нём шла о работах по ямочному ремонту на Берёзовой улице и в Ремонтном переулке. Они выполнялись в рамках контракта, заключённого на период с 1 января 2015 по 31 декабря 2017, стоимостью 938 с половиной миллиона рублей.

Ремонт на данных объектах не был завершён вовремя. «Дорожная служба» признала этот факт, однако мотивировала свою недоработку погодными условиями — дождями, а также низкими температурами. Как пояснили представители предприятия, в таких условиях выполнять работы по укладке асфальтобетона нельзя.

В итоге улицу Берёзовую и переулок Ремонтный привели в порядок уже в весенне-летний период 2018 года в рамках другого контракта.

Суд удовлетворил требования истца частично, постановив взыскать с «Дорожной службы» 800 тысяч рублей (вместо 4,7 миллиона рублей). Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53161

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.02.2019

В Орловской области выбрали «Самого внимательного читателя»

28.02.2019

В Орловской области нашли просроченные мясные продукты

28.02.2019

В Новосиле у мужчины изъяли оружие и боеприпасы

28.02.2019

Сегодня ночью в Болхове горела мансарда

28.02.2019

В Орле идёт ямочный ремонт улиц и дорог

$ USD65.8895(+0.13)01.03
€ EUR74.9691(+0.14)01.03

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online