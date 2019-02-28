Арбитражный суд Орловской области оштрафовал «Дорожную службу» на 800 тысяч рублей

Причиной стали не выполненные вовремя контракты.

Иск в арбитраж подавал заказчик работ — «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Речь в нём шла о работах по ямочному ремонту на Берёзовой улице и в Ремонтном переулке. Они выполнялись в рамках контракта, заключённого на период с 1 января 2015 по 31 декабря 2017, стоимостью 938 с половиной миллиона рублей.

Ремонт на данных объектах не был завершён вовремя. «Дорожная служба» признала этот факт, однако мотивировала свою недоработку погодными условиями — дождями, а также низкими температурами. Как пояснили представители предприятия, в таких условиях выполнять работы по укладке асфальтобетона нельзя.

В итоге улицу Берёзовую и переулок Ремонтный привели в порядок уже в весенне-летний период 2018 года в рамках другого контракта.

Суд удовлетворил требования истца частично, постановив взыскать с «Дорожной службы» 800 тысяч рублей (вместо 4,7 миллиона рублей). Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.