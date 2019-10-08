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Арбитраж попросил ТТП предъявить доказательства

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08.10.2019

Иск «Трамвайно-троллейбусного предприятия» к профильному областному департаменту пока что оставлен без движения. Арбитражный суд Орловской области попросил предприятие до 15 октября предоставить «документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования». Об этом сообщают «Орловские новости».

Предметом судебного спора являются 97 миллионов рублей. Это бюджетные средства, которые ТТП рассчитывает получить из бюджета в качестве компенсации за перевозку федеральных и региональных «льготников».

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