«Англичанка» врезалась в «японку» на Московском шоссе Орла

ДТП случилось 14 июля примерно в 04:40 у дома № 153.

Как сообщили в Управлении ГИБДД Орловской области, 24-летний водитель, управляя автомобилем Jaguar, не выдержал необходимую дистанцию и врезался в Honda, которая двигалась в том же направлении.

В ДТП пострадала 27-летняя пассажирка японской машины. Её доставили в больницу. Здесь женщине оказали разовую медицинскую помощь.