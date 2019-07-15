«Англичанка» врезалась в «японку» на Московском шоссе Орла
15.07.2019
ДТП случилось 14 июля примерно в 04:40 у дома № 153.
Как сообщили в Управлении ГИБДД Орловской области, 24-летний водитель, управляя автомобилем Jaguar, не выдержал необходимую дистанцию и врезался в Honda, которая двигалась в том же направлении.
В ДТП пострадала 27-летняя пассажирка японской машины. Её доставили в больницу. Здесь женщине оказали разовую медицинскую помощь.
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