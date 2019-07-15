Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.07.2019 Понедельник 11:39
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. «Англичанка» врезалась в «японку» на Московском шоссе Орла

«Англичанка» врезалась в «японку» на Московском шоссе Орла

Версия для печати

15.07.2019

ДТП случилось 14 июля примерно в 04:40 у дома № 153.

Как сообщили в Управлении ГИБДД Орловской области, 24-летний водитель, управляя автомобилем Jaguar, не выдержал необходимую дистанцию и врезался в Honda, которая двигалась в том же направлении.

В ДТП пострадала 27-летняя пассажирка японской машины. Её доставили в больницу. Здесь женщине оказали разовую медицинскую помощь.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55964

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.07.2019

Орловский кандидат-самовыдвиженец оказался единственным в стране

15.07.2019

Заявки на губернаторский конкурс направили около 100 молодых орловчан

15.07.2019

Мужчина поймал в самом центре Орла очень большую рыбу

3
15.07.2019

Орловский пожарный пострадал на выезде

15.07.2019

«Красное & Белое» заплатит штраф за нарушение «антитабачного закона»

$ USD63.0204(+0.03)13.07
€ EUR71.011413.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online