Андрей Усиков возглавил Государственную инспекцию труда в Орловской области
07.03.2019
Новый руководитель подразделения приступил к своим обязанностям.
Ранее с 2015 по 2017 годы Усиков работал главой администрации Орла, а после этого — заместителем председателя правительства Орловской области по социальной политике.
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