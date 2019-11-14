Андрей Усиков ответит на вопросы орловчан в прямом эфире

На что обратить внимание при устройстве на работу? Что грозит нарушившему закон работодателю? Как пожаловаться в трудовую инспекцию?

Об этом и не только пойдет речь в программе «Актуальное интервью» в четверг 14 ноября. Гость студии — руководитель государственной инспекции труда в Орловской области Андрей Усиков. Программа начнется в 20 часов. Свои вопросы гостю студии вы сможете задать, позвонив по телефону 76-10-28. Для тех, кто не сможет в это время оказаться у телевизора, «Экспресс радио — Орёл» проведёт трансляцию на своих частотах.