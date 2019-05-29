Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.05.2019 Среда 13:41
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Андрей Клычков выступил с рядом законодательных инициатив

Андрей Клычков выступил с рядом законодательных инициатив

Версия для печати

29.05.2019

Они касаются деятельности ТОСЭР «Мценск». Подготовлены проекты региональных законов. Их планируется рассмотреть на ближайшем заседании областного Совета народных депутатов. Законопроекты предлагают ряд преференций.

Во-первых, планируется освободить от уплаты налога на имущество организации-резиденты сроком на 5 лет. На следующие пять лет будет предусмотрена льгота в размере 50%.

Во-вторых, предлагается установить для резидентов пониженную ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет. Её размер составит 5%, на первые пять налоговых периодов. На следующие пять — планируется установить пониженную налоговую ставку в размере 10%.

Напомним, что на территории города Мценска создана территория опережающего социально-экономического развития «Мценск» сроком на 10 лет.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьМценск

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54918

Добавил новость: 

Другие новости раздела

29.05.2019

Орловских пенсионеров будут консультировать по телефону

29.05.2019

Правительством региона проведены рабочие встречи с руководством итальянских промышленных компаний

29.05.2019

На Инвестиционном портале Орловской области создан раздел «Территория опережающего социально-экономического развития «Мценск»

29.05.2019

1 июня в театре для детей и молодежи «Свободное пространство» состоится торжественное открытие IX Международного фестиваля камерных и моноспектаклей LUDI

29.05.2019

В четверг 30 мая в эфир телеканал «Первый Областной» выйдет очередной выпуск программы «Актуальное интервью»

$ USD64.5394(+0.08)29.05
€ EUR72.168(-0.02)29.05

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online