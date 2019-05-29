Андрей Клычков выступил с рядом законодательных инициатив

Они касаются деятельности ТОСЭР «Мценск». Подготовлены проекты региональных законов. Их планируется рассмотреть на ближайшем заседании областного Совета народных депутатов. Законопроекты предлагают ряд преференций.

Во-первых, планируется освободить от уплаты налога на имущество организации-резиденты сроком на 5 лет. На следующие пять лет будет предусмотрена льгота в размере 50%.

Во-вторых, предлагается установить для резидентов пониженную ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет. Её размер составит 5%, на первые пять налоговых периодов. На следующие пять — планируется установить пониженную налоговую ставку в размере 10%.

Напомним, что на территории города Мценска создана территория опережающего социально-экономического развития «Мценск» сроком на 10 лет.