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Орел05.10.2018 Пятница 13:50
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  3. Андрей Клычков встретился с генеральным директором компании, которая занимается строительством завода напольных покрытий

Андрей Клычков встретился с генеральным директором компании, которая занимается строительством завода напольных покрытий

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05.10.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с генеральным директором ООО «АйВиСи Рус» Михаилом Черновым.

Эта компания в нашем регионе занимается строительством предприятия по производству напольных покрытий.

Рабочая встреча прошла в областной администрации.

Андрей Клычков, общаясь с Черновым, отметил, что очень важно, чтобы жители области понимали — новое производство не только даст региону новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления, но и будет абсолютно безопасным для экологии.

Гендиректор компании также обратил особое внимание на экологичность нового производства. Он подчеркнул, что на заводе будет использоваться только современное оборудование и экологически безопасное сырье.

Результатом станет высококачественный продукт, который будут реализовывать на территории нашей страны.

Строительство предприятия идёт по графику. К настоящему моменту в проект инвестировано более четырёх миллиардов рублей.

Уже до конца этого года производство запустят в тестовом режиме.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/49662

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