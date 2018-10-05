Андрей Клычков встретился с генеральным директором компании, которая занимается строительством завода напольных покрытий
05.10.2018
Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с генеральным директором ООО «АйВиСи Рус» Михаилом Черновым.
Эта компания в нашем регионе занимается строительством предприятия по производству напольных покрытий.
Рабочая встреча прошла в областной администрации.
Андрей Клычков, общаясь с Черновым, отметил, что очень важно, чтобы жители области понимали — новое производство не только даст региону новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления, но и будет абсолютно безопасным для экологии.
Гендиректор компании также обратил особое внимание на экологичность нового производства. Он подчеркнул, что на заводе будет использоваться только современное оборудование и экологически безопасное сырье.
Результатом станет высококачественный продукт, который будут реализовывать на территории нашей страны.
Строительство предприятия идёт по графику. К настоящему моменту в проект инвестировано более четырёх миллиардов рублей.
Уже до конца этого года производство запустят в тестовом режиме.
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