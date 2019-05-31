Андрей Клычков встретился с делегацией Туркменистана

Рабочая встреча состоялась в областной администрации 30 мая.

В составе делегации приехали атташе Посольства Туркменистана в Российской Федерации, представители мэрии города Мары, руководители предприятий текстильной, обувной, строительной промышленности и сельского хозяйства.

Внешнеторговый оборот Орловской области с Туркменистаном в 2018 году составил 0,2 млн. долларов США. В январе-марте этого года − 12 тысяч долларов США.

В Туркменистан поставлялись оборудование и механические устройства, сахар и кондитерские изделия. Экспортные поставки осуществляли: «Керама Марацци», «ГМС Ливгидромаш», «Мценский завод коммунального машиностроения», «Центральная крупяная компания», «Ливенский завод погружных насосов», «Межгосметиз-Мценск», «Торговый дом «Посольство вкусной еды».

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере сельского хозяйства, строительства, организации совместных презентаций, выставок, бизнес-миссий, а также взаимодействие в сфере науки и образования.

По итогам встречи Губернатор Андрей Клычков поручил подготовить дорожную карту по развитию сотрудничества между Орловской областью и Туркменистаном.