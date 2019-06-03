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  3. Андрей Клычков вручил награды победителям ежегодного областного конкурса на звание «Лучшие информационные материалы, направленные на формирование у молодежи разных народов, религий и конфессий уважительного отношения друг к другу»

Андрей Клычков вручил награды победителям ежегодного областного конкурса на звание «Лучшие информационные материалы, направленные на формирование у молодежи разных народов, религий и конфессий уважительного отношения друг к другу»

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03.06.2019

Награждение прошло 3 июня на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Орловской области. Победителей конкурса в каждой номинации наградили Благодарностями Губернатора Орловской области.

В номинации «Лучшие видеоматериалы» победителями стали педагог-организатор средней общеобразовательной школы № 11 им. Г. М. Пясецкого г. Орла Евгения Петроченко и творческий коллектив Организационно-методического центра Орловского района (Елена Бровкина, Антон Ровников).

В номинации «Лучшая художественная литература и журналистика» победу одержали ученица 8-го класса Вожовской средней общеобразовательной школы им. С. М. Пузырева Кромского района Кристина Кулакова, ученица 11 класса Урыновской средней общеобразовательной школы Должанского района Алена Головина и ученица 6 класса Колпнянской средней общеобразовательной школы № 2 Елизавета Ушакова.

Первое место в номинации «Лучшая фотография» заняли творческий коллектив 6-го класса Колпнянской средней общеобразовательной школы № 2 (Елизавета Ушакова, Екатерина Родина, Софья Филонова, Кристина Грошелева, Диана Алентьева, Анна Куксина, Ксения Ткачёва, Кристина Коржавых, Анжелика Курцадзе), коллектив авторов администрации Ливенского района (Наталья Болотская, Наталья Губанова, Татьяна Парфенова, Екатерина Балашова, Алеся Гревцева, Кристина Моногарова, Светлана Алтухова), а также ученица 11 класса Троснянской средней общеобразовательной школы Анастасия Воеводина.

Теги:ОрёлОрловская Область

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