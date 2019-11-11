Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел11.11.2019 Понедельник 16:35
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Андрей Клычков успешно выполнил KPI

Андрей Клычков успешно выполнил KPI

Версия для печати

11.11.2019

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко озвучил итоги выполнения регионами, так называемого KPI (ключевой показатель эффективности).

По итогам кремлевского исследования Андрей Клычков вошел в первую 20 губернаторов. Он занял 19 место, что говорит о высоком уровне доверия к нему со стороны населения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58315

Добавил новость: 

Другие новости раздела

11.11.2019

Первым заместителем Председателя Правительства Орловской области назначена Валентина Нордстрем

11.11.2019

По итогам 9 месяцев этого года общий объем доходов бюджета Орловской области превысил 23,4 млрд рублей

11.11.2019

Директор Орловского техникума агробизнеса и сервиса Константин Домогатский: «Основная инвестиция сегодня – инвестиция в человеческий капитал»

11.11.2019

Директор издательства «Вешние воды» Александр Лысенко: «Внимание к культуре – это вложение в будущее нашей молодежи»

11.11.2019

В Ливнах появится необычный памятник

$ USD63.9121(+0.18)12.11
€ EUR70.4759(+0.05)12.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online