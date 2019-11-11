Андрей Клычков успешно выполнил KPI
11.11.2019
Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко озвучил итоги выполнения регионами, так называемого KPI (ключевой показатель эффективности).
По итогам кремлевского исследования Андрей Клычков вошел в первую 20 губернаторов. Он занял 19 место, что говорит о высоком уровне доверия к нему со стороны населения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
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