Андрей Клычков резко взлетел в губернаторском медиарейтинге
09.10.2018
Губернатор Орловской области Андрей Клычков резко взлетел в губернаторском медиарейтинге.
Итоги сентября подвела компания «Медиалогия».
Специалисты с помощью специальной одноимённой программы оценивали только количество упоминаний глав регионов России в СМИ — не учитывая положительный или отрицательный контекст публикаций.
Клычков в сентябре прибавил сразу 29 пунктов и оказался на 28-м месте по стране и на пятом месте в ЦФО. Причина очевидна — выборы губернатора области, в связи с которыми его имя постоянно упоминалось в СМИ.
Ещё одним важным медиаповодом стали изменения в составе областного правительства, сделанные Клычковым после выборов.
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