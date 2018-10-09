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Андрей Клычков резко взлетел в губернаторском медиарейтинге

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09.10.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков резко взлетел в губернаторском медиарейтинге.

Итоги сентября подвела компания «Медиалогия».

Специалисты с помощью специальной одноимённой программы оценивали только количество упоминаний глав регионов России в СМИ — не учитывая положительный или отрицательный контекст публикаций.

Клычков в сентябре прибавил сразу 29 пунктов и оказался на 28-м месте по стране и на пятом месте в ЦФО. Причина очевидна — выборы губернатора области, в связи с которыми его имя постоянно упоминалось в СМИ.

Ещё одним важным медиаповодом стали изменения в составе областного правительства, сделанные Клычковым после выборов.

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