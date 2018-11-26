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  3. Андрей Клычков рассказал о вкладе орловской промышленности в общий объём налоговых поступлений

Андрей Клычков рассказал о вкладе орловской промышленности в общий объём налоговых поступлений

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26.11.2018

По словам губернатора, он составляет 32%.

Такое заявление Андрей Клычков сделал сегодня на заседании Координационного совета по промышленности.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгубернаторКлычков

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