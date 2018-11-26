Андрей Клычков рассказал о вкладе орловской промышленности в общий объём налоговых поступлений
26.11.2018
По словам губернатора, он составляет 32%.
Такое заявление Андрей Клычков сделал сегодня на заседании Координационного совета по промышленности.
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