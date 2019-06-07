Андрей Клычков рассказал о кампусе «Кадры для цифровой промышленности»

На Петербургском международном экономическом форуме Андрей Клычков рассказал о реализации в Орловской области проекта по созданию многопрофильного кампуса «Кадры для цифровой промышленности»

7 июня Губернатор Орловской области принял участие в сессии «Новые образовательные технологии для достижения социального благополучия» в рамках ПМЭФ −2019.

В своем выступлении он отметил, что при поддержке Минпромторга и Минэкономразвития России в нашем регионе стартует проект «Многопрофильный многофункциональный кампус «Кадры для цифровой промышленности».

Главной целью проекта является подготовка кадров по уникальным программам, соответствующим требованиям заказчика для работы и обслуживания современного оборудования, проектирования новых образцов, технологий и сервисов, проведения НИОКРов, их внедрения на предприятиях, последующего сопровождения, апгрейтов технологий и оборудования. Для этого формируются смешанные команды, состоящие из школьников, студентов СПО и вузов, работников предприятий и специалистов предприятий-наставников.

Проект стартует в июле-августе этого года. 50 учащихся будут проходить обучение и искать решение научно-практических задач в области программирования беспилотников. Уже сегодня сформированы 5 смешанных команд, состоящих каждая из 3 школьников, 3 студентов СПО, 2 бакалавров, 1 магистра и 1 наставника. Для реализации пилота были отобраны победители олимпиад, учащиеся профильных классов, победители чемпионатов WorldSkills.

«Планируется, что внедрение новой модели сквозного непрерывного образования позволит к 2024 году создать 2000 высокооплачиваемых, высокотехнологичных рабочих мест по современным специальностям и профессиям», — сказал глава региона. В частности, по таким как «автоматизированные системы управления», «схемотехник», «дизайнер электронных приборов и устройств», «оператор беспилотных аппаратов», «разработчик электронных услуг».

В ближайшей перспективе планируется приступить к реализации инфраструктурного проекта Кампуса, который будет рассчитан на 4500 человек.

«Создание IT-Кампуса позволит консолидировать на одной площадке современное высокотехнологичное оснащение, образовательные и информационно-коммуникационные технологии, ведущих специалистов в сфере IT-индустрии, организовать продуктивное взаимодействие предприятий, вузов, техникумов и школ, обеспечивая эффективную систему непрерывного образования и подготовки специалистов для цифровой промышленности», — подчеркнул Андрей Клычков.