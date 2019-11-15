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  3. Андрей Клычков провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Орловской области

Андрей Клычков провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Орловской области

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15.11.2019

Об эффективности взаимодействия органов государственной власти, контролирующих и правоохранительных органов при выявлении и расследовании коррупционных преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства проинформировал председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Иван Левин. За 2018-2019 годы Контрольно-счетной палатой области проведено 7 контрольных мероприятий по предприятиям сферы жилищно-коммунального хозяйства. Сумма выявленных нарушений составила более 700 млн. рублей. На основании материалов проведенных проверок была инициирована претензионно-исковая работа. Возвращено денежных средств в сумме 120 млн. рублей.

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