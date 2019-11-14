Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросам

Прием граждан проходил в приемной Президента РФ в Орловской области 14 ноября. На встрече присутствовали главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, члены регионального Правительства, главы муниципальных образований.

За помощью в решении проблем обратились жители городов Орел, Мценск, Новодеревеньковского и Ливенского районов.

Большая часть вопросов касалась ремонта дорог и дорожной инфраструктуры. В частности, граждане просили о ремонте дороги по улице Линейной в городе Орле, дороги до с. Косарево Новодеревеньковского района, об обустройстве светофорного объекта по Наугорскому шоссе в Орле и о ремонте тротуара в Орле по ул. Плещеевская. Также поступили обращения об оказании помощи многодетной семье с восстановлением жилья после пожара и о выделении земли в Ливенском районе для развития личного подсобного хозяйства.

По итогам личного приема глава региона дал поручения по решению проблем заявителей.